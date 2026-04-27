        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kuru soğan ihracatı 15 kat arttı

        Kuru soğan ihracatı 15 kat arttı

        Yılın ilk çeyreğinde 15 milyon 288 bin dolarlık kuru soğan ihracatı gerçekleşti, en fazla talep Irak ve Suriye'den geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:50 Güncelleme:
        Türkiye'nin kuru soğan ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15 kat artarak 15 milyon 288 bin dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, yemek yapımında temel malzemeler arasında yer alan ve hemen her sofrada kullanılan kuru soğanda dış satım yıla yükselişle başladı.

        Türkiye 2024 yılında 85 bin 449 ton kuru soğan ihracatı karşılığında 30 milyon 499 bin dolar gelir elde ederken, 2025 yılında bu rakam 143 bin 995 ton ve 43 milyon 124 bin dolara yükseldi. Kuru soğan, 2025'teki toplam sebze ihracatından yüzde 4 pay aldı.

        Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 bin 128 ton ürün karşılığında 993 bin 54 dolar gelir sağlandı. Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 57 bin 376 ton kuru soğan ihracatı gerçekleştirdi, 15 milyon 288 bin dolar kazanç elde etti.

        EN FAZLA TALEP GELEN ÜLKELER

        Yılın ilk çeyreğinde kuru soğan ihracatı yapılan ülke sayısı 9'dan 29'a yükseldi.

        En fazla dış satım 4 milyon 932 bin dolarla Irak'a oldu. Irak'ı 3 milyon 991 bin dolarla Suriye ve 1 milyon 460 bin dolarla Almanya izledi.

        "YILSONUNDA 100 MİLYON DOLAR CİVARINDA İHRACAT BEKLİYORUZ"

        Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin 2024'te 2,2 milyon tona yakın soğan ürettiğini söyledi.

        Üretimin 2025'te 2,9 milyon tona ulaştığını anlatan Uçak, üretimdeki artışın dış satım performansına yansıdığını ifade etti.

        Uçak, kuru soğandaki ihracat oranının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Soğan ve patates mutfağımızın olmazsa olmazları. Bazı ülkelerde de soğan üretiliyor. Özellikle Mısır bize büyük rakip oldu ama bizdeki soğanların ne lezzeti ne de tadı bulunuyor. Bizdeki soğanlarda et kalınlığı daha fazla, daha lezzetli ve sulu. Ondan dolayı ciddi talep görüyor." dedi.

        Kuru soğan ihracatındaki ivmenin yıl boyunca devam etmesini beklediklerine vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

        "İlk çeyrekte 15 milyon 300 bin dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleşti. Yıl sonunda 100 milyon dolar civarında ihracat bekliyoruz. Bazı ülkelerde yağış ve savaşlardan dolayı üretim sıkıntıları oldu. Bizde de üretim fazlalığı oldu. Türk soğanının hem raf ömrü uzun hem de tadı lezzetli ve farklı olunca çeşitli ülkelerde rağbet görmeye başladı. Biz sadece 2026 yılına endeksli değiliz. Önümüzdeki yıllarda da ihracatımız yüzde 15-20 artarak devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baraj kapakları açıldı, boşaltılan 10 ev su altında kaldı

        DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası su seviyesi yükselen Ambar Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su, kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı. Daha önce boşaltılan ve su altında kalan 10 ev, dronla görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları