6 | 10

"2016 yılında belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Kurul Kalesi Bilimsel Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü imzaladık. 2 yıllık sürede 1 milyon 577 bin lira ödenekle çalışmaların hızla ilerlemesi için destek verdik. Bu sürede gördük ki binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Kurul Kalesi’nden adeta tarih fışkırıyor. Son 2 yılda Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin yanı sıra burada bulunan 2 bin parça tarihi eserin gün ışığına çıkarılması ne kadar doğru bir karar verdiğimizin de kanıtı oldu."