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Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 43. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Osman Bey'in flaş kararını açıklaması damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 43. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 42. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantinopolis’ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola’ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir. Bölge tekfurlarını İnegöl’de toplayan Nikola ise Osman Bey’e karşı kurduğu Haçlı ittifakını sağlamlaştırmak için çalışmaya başlar.

Annesi Lena’nın tüm itirazlarına karşın gazaya katılmak için obadan ayrılan Bayhoca, istemeden de olsa Osman Bey’in planlarını alt üst eder ve Nikola’nın adamları tarafından yakalanır. Bayhoca’nın Bizans’ın eline düştüğünü öğrenen Osman Bey ise hedefine Nikola’yı koyar... Osman Bey, Bayhoca’yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak?

Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey’i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey’le yakınlaşan Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararının ardından nasıl tavır alacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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