Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından 2013 yılında atv'de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sundu.

Her gün yayınlanan program, reyting sıralamasında 50 bölüm boyunca ilk sıralarda yer aldı. 2016 yılında başrolünde oynadığı aksiyon-drama filmi Dağ II'de canlandırdığı "Veysel Yarbay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Serezli, 2017-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde "Kopuz Albay"a hayat verdi. 22 Aralık 2021'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 112 Acil Çağrı programını sunmakta ve aynı zamanda 2022'de vizyona girmesi beklenen Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk için hazırlanmaktadır.