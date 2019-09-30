Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir kapsamında tohum yatırımı almaya hak kazanan takımlar açıklandı.

Platforma gelen yüzlerce fikir arasından seçilen 7 proje takımının, tohum yatırımı almak için Seçici Kurul’un karşısında sunumlarını gerçekleştirdiği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 takım, tohum yatırım almaya hak kazanıp bir sonraki aşamaya geçtiği kaydedildi.

Buna göre, MediaCent, MRT Technologies, Jungo, AbilityPool ve Attaa tohum yatırımı almaya hak kazanan 5 proje oldu.

Seçici Kurul’da ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut yer aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, tohum yatırım alamayan 2 takımın üyelerinin ise Vestel Ventures’ın yatırım süreçlerine paralel, kurum içinde inovasyon çalışmalarında eğitmen olarak yetişmesi için programa dahil edildiği belirtildi.

ÇALIŞANLARA İŞBİRLİĞİ ORTAMI YARATILIYOR

Girişimcilik ve inovasyon ruhunu kurum kültüründe pekiştirmeyi amaçlayan Parlak Bi’Fikir platformunun, çalışanlar için anlama, tartışma, öğrenme, paylaşma, deneyimleme ve işbirliği ortamı yarattığı aktarılıyor.

Süreçte verilen eğitimlerle çalışanların inisiyatif alma, ekip çalışması, planlama, organizasyon ve liderlik gibi yetkinliklerini geliştirme gibi alanlarda kendilerini geliştirebildiği bildirildi.

Zorlu Holding'in, 2022 yılına kadar paydaşlarından gelen kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon önerilerini yüzde 50 artırmayı hedeflediği kaydedildi.