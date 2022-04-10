Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 1 milyonu aştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk kez 1 milyonu geçti.
Kurumlar vergisi mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu.
Söz konusu mükelleflerin 380 bin 756'sı İstanbul'da, 104 bin 215'i Ankara'da, 62 bin 176'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.
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Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta yıllık bazda 249 bin 449 kişi (yüzde 7,5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113'e çıktı.
Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 kişi (yüzde 6,7) artarak 3 milyon 206 bin 85 kişi oldu.
Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 kişi (yüzde 6,5) artışla 2 milyon 262 bin 759'a ulaştı.
Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı da 168 bin 934 kişi (yüzde 7,9) yükselerek 2 milyon 305 bin 874 olurken basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 838 bin 937'ye yükseldi.
Mart 2022 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları şöyle:
|Vergi türü
|Mart 2021
|Şubat 2022
|Mart 2022
|Aylık Değişim (Yüzde)
|Yıllık Değişim (Yüzde)
|Yıllık Fark (Kişi)
|Gelir vergisi
|2.123.812
|2.251.803
|2.262.759
|0,5
|6,5
|138.947
|Gelir stopaj vergisi
|3.309.664
|3.539.575
|3.559.113
|0,6
|7,5
|249.449
|GMSİ
|2.136.940
|2.087.232
|2.305.874
|10,5
|7,9
|168.934
|Basit usulde gelir vergisi
|818.504
|839.619
|838.937
|-0,1
|2,5
|20.433
|Kurumlar vergisi
|939.675
|997.723
|1.005.416
|0,8
|7
|65.741
|KDV
|3.004.548
|3.189.733
|3.206.085
|0,5
|6,7
|201.537
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