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Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 türü kuş gribi hakkında neler biliniyor?

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Nisan ayı sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayda geçti

Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 türü kuş gribi hakkında neler biliniyor?
Bu kez de kuş gribi! İlk kez bir insanda rastlandı
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Kümes hayvanlarında yayılabilen kuş gribi, nadiren de olsa insanlara bulaşabiliyor.

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Nisan ayı sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayda geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkilileri, Çinli adamın virüsü nasıl kaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Ancak virüs türünün insandan insana bulaşmasına pek ihtimal verilmiyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti sakini olan adam, 28 Nisan'da ateş ve başka bazı semptomların görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yaklaşık bir ay sonra hastanın H10N3 taşıdığı tespit edildi.

Kuş gribi türü tespit edilen hastanın iyileştiği ve taburcu olacağı bildirildi. Hastanın temas halinde olduğu kişilerin de gözetim altında olduğu, ancak henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da açıklandı.

'Hastalık yapıcı özelliği ve yayılma riski düşük'

Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasında, söz konusu virüs türünün kümes hayvanlarından nadiren insana bulaştığı kaydedildi. Açıklamada, yaygın bir yayılma riskinin çok düşük olduğu da hatırlatıldı.

Komisyonun açıklamasında, H10N3 kuş gribi türünün hastalık yapıcı özelliğinin görece daha düşük olduğunun da altı çizildi.

Reuters haber ajansına göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO),"şu ana kadar insandan insana bulaşma belirtisi olmadığını" kaydetti.

WHO açıklamasında, "Kümes hayvanları arasında yayılan kuş gribinin nadiren insanlara bulaşması şaşırtıcı değil. Bu durum, influenza salgını tehdidinin hala sürmekte olduğuna yönelik bir önemli bir uyarı" ifadeleri yer aldı.

Bazı Avrupa ülkelerinde hali hazırda H5N8 türü kuş gribi varyantı hayvanlar arasında yayılmış durumda. Yüz binlerce kümes hayvanı söz konusu salgın nedeniyle itlaf edildi.

- EPA
Hollanda'daki kanatlı hayvan çiftliklerinde geçen yıl 500 binden fazla tavuk itlaf edildi.

Virüsün kuş ölüsü ve dışkılarında da bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkililer, bunlara basan insanların hastalığı ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşıyabileceklerini belirtmişti. Belçika'nın Flaman kesiminde de ortaya çıkan kuş gribi nedeniyle, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılması kararlaştırılmıştı.

Şubat ayında Rusya'da H5N8 varyantının ilk kez insana bulaştığı açıklandı. Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün bulaştığını söylemişti.

2016-2017 yıllarında H7N9 kuş gribi salgını dünya genelinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olmuştu. O tarihten bu yana kuş gribi türleri insanlarda nadiren tespit ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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