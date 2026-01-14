Habertürk
Habertürk
        Kuş Kolektifi'nin ilk konseri Pera Müzesi'nde gerçekleşecek

        Kuş Kolektifi'nin ilk konseri Pera Müzesi'nde gerçekleşecek

        Kuş Kolektifi'nin ilk konseri, Pera Müzesi'nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu salonda gerçekleşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:53
        Kuş Kolektifi'nin ilk konseri Pera Müzesi'nde
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kuş seslerini enstrümanlarla buluşturarak ortak hafıza alanı kurgulamayı amaçlayan Kuş Kolektifi'nin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, konser, müzenin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu salonda 24 Ocak'ta gerçekleşecek.

        Nesli tükenme tehdidi altındaki kuşların doğal ortamlarında kaydedilmiş sesleriyle geleneksel ve çağdaş tonların çok katmanlı anlatısının dinleyiciye sunulacağı konser, müzikseverler ve doğa meraklılarının katılımına açık olacak.

