Kuşadası deprem ile sarsıldı! İşte 21 Temmuz son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 21 Temmuz Cuma günü yaşanan depremler...
Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 21 Temmuz Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM!
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.