Kuşadası deprem! 21 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

Kuşadası deprem! 21 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

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Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 21 Temmuz Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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