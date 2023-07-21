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        Haberler Gündem Kuşadası deprem! 21 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

        Kuşadası deprem ile sarsıldı! İşte 21 Temmuz son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 21 Temmuz Cuma günü yaşanan depremler...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 08:06
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        Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 21 Temmuz Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM!

        Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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        SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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