        Kuşaklar, yeniden buluşacak

        Kuşaklar, yeniden buluşacak

        Türk pop müziğinin efsane sesi Nilüfer, yarım asırlık bir özlemi dindirecek Sivas'tan Konya'ya uzanan Anadolu turnesiyle kuşaklar, yeniden buluşacak

        Giriş: 29.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:57
        Kuşaklar, yeniden buluşacak
        Türk pop müziğinin efsane sesi Nilüfer, Şubat ayında gerçekleştireceği Anadolu turnesiyle hayranlarını geçmişten günümüze büyülü bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Kuşakları şarkılarıyla birleştiren sanatçı; Kayseri, Sivas ve Konya duraklarında sevenleriyle hasret giderecek.

        Yarım Asırlık Duygusal Buluşma Turnenin en anlamlı durağı ise hiç şüphesiz Sivas olacak. Sanatçı, yaklaşık 50 yıl aradan sonra gideceği şehir için duygularını şu sözlerle ifade etti: Yıllar önce Sivas'a Edip Akbayram ile birlikte turneye gitmiştim. Aradan neredeyse yarım asır geçti. Bugün yeniden Sivas yolunda olmak beni derinden duygulandırıyor. Kıymetli dostum Edip Akbayram’ı da sevgi ve saygıyla anıyorum.

        Sevgililer Günü’nde Konya’da Aşk Rüzgarı Özel bir repertuvarla sahne alacak olan Nilüfer, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ise Konya’da olacak. Aşk şarkılarının en ikonik sesi, bu özel gecede romantizmi zirveye taşıyacak.

        Turne Takvimi

        ♦ 7 Şubat... Kayseri

        ♦ 8 Şubat... Sivas

        ♦ 14 Şubat... Konya (Sevgililer Günü Özel)

