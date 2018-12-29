Küsurat yayınlarından yeni roman: Dünyanın Uyanışı!

Bir rüyayla başladı her şey. İki nehrin arasındaki bereketli topraklarda yürüyordu Atiye, birden hoş manzara yerini karanlık, kan gölü ve çığlıklarla süslenmiş bir senfoniye bıraktı. Toprak ana yeni bir çağa, Atiye kendi uyanışına gebeydi. Karanlığın sahibi içindekini çekip çıkarmak için karnına yöneldi ve uyandı Atiye. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, çünkü o da biliyordu ki geçmişin hikâyeleri sonsuza dek gömülü kalamazdı. Ve gerçeğin izlerini sürmek için yola çıktı, varacağı yerin sırrını bilmeden… Çünkü insanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde onun hikâyesi başlıyordu.

İnsanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde hikâyesi başlayan Atiye, sıradan biridir ancak sıradışı bir kader yolu onu beklemektedir. Geçmişi geleceğinin önünde aşılamaz bir dağ gibi dururken hayatının önüne çıkardığı işaretlere kayıtsız kalamayıp rüyalarında gördüğü Göbeklitepe’ye giderek kaderinin peşine düşer. Peki, bu yolda hiç beklemediği şeylerle karşılaşan Atiye, sıradışı kaderinin sırrına ulaşabilecek mi yoksa bu sırrın içinde kaybolup gidecek mi?



Binbir kapısı olan hayatta Göbeklitepe kapılarını Atiye’ye açacak mı? Atiye boyut kapılarına ulaşabilecek, ailesine kavuşabilecek mi? Atiye’nin sıradışı kaderine, ruhani yolculuğuna konuk olmaya hazır olun. Bu yolculuk boyunca dünyanın ilk tapınağı, inancın ilk merkezi olan Göbeklitepe’nin gizemli sayfalarında dolaşacak, tarihin devir değiştiren sütunları arasında gezineceksiniz. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini alan Göbeklitepe’yi, günümüzden 11 bin yıl öncesine dayanan tarihini kendi hikâyesini arayan Atiye ile yeniden keşfedeceksiniz!



Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı, Küsurat Yayınları’nın romanları arasında yerini alan Dünyanın Uyanışı sizleri sıradışı bir kurgu ile karşılıyor. Üzerinde yaşadığımız bereketli toprakları, hayatın yanlış yaşanışını ve insanlığın sonsuz kez yenilişinin çarpıcı romanı Dünyanın Uyanışı’nı bir solukta okuyacaksınız!

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