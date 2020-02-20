“Kusurlu Bakış”, farklı disiplinlerdeki dokuz sanatçının görsel bir oyuna kendi çektikleri fotoğrafları dahil etmesiyle başlıyor ve bu fotoğraflar projede bir sonraki sürecin yol haritasını belirliyor.

Fotoğrafın gerçeklikle kopması mümkün olmayan bağı, onu, “hazır bulunma” - temsil etmeme - ile temsil arasında bir çeşit hayalet konumuna getiriyor. Çevredeki görüntüler fotoğrafçı tarafından seçilip, fotoğraf yoluyla tekrar üretilip, bağlamlarından koparıldığında anlam repertuarı bir bütünlük değil eksiklik olarak sunuyor kendisini.

Füruzan Şimşek'in eski çalışmalarından: Yalan'

Projeye bir oyun içinde dahil edilen fotoğraflar ve bir aradalıklarının getirdiği çok katmanlı anlam dizgisi, her bir sanatçının pratiğinde yeniden kurgulanıyor.

“Kusurlu Bakış” sergisi, görsel olanın giderek soyutlaştığı ve mutasyona uğradığı günümüzde bakışı doğa, beden, mekan, sınır, kurgu, müdahale kavramları üzerinden sorgulamaya açıyor.

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Deneyimsel, etkileşimli, kolektif çalışmanın sonucunda ortaya çıkan “Kusurlu Bakış”, süreç odaklı yapısını sergi süresince de izleyicisiyle paylaşmayı hedefliyor.

“Kusurlu Bakış” sergisi, 21 Mart'a kadar Labirent Sanat’ta görülebilir.