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        Haberler Gündem Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü

        Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 20:15
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        Anız yangını mağazaya sıçradı
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        Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Anız nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki porselen fabrikası ile bitişiğindeki depo ve mağazaya sıçradı.

        Yangın, Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.

        Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı yangına müdahale etti.

        Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.

        Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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