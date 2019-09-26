Ali Çoban (42) yönetimindeki kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan'ın kullandığı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
AA'nın haberine göre; Çoban'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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