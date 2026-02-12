Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        Kütahya'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti

        Kütahya Simav'da iki kardeş arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, küçük kardeş yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 01:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 01:25
        Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
        Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Güneç (53) ile kardeşi Nurullah Güneç (49), Eskideğirmen mevkisinde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Miras kalan tarlanın paylaşımından dolayı iki kardeş arasında husumet olduğu iddia edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

