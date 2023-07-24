Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı

Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı

Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ile diğer oğlu tutuklandı

Çarşamba köyünde dün yaşanan aile içi kavgada oğlu Ali Çakır'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Süleyman (51) ile oğlu Enes Çakır'ın (27) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ali Çakır

Çarşamba köyünde ikamet eden Süleyman ile büyük oğlu Ali Çakır arasında ev satışından dolayı tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine yaşanan arbedede baba Süleyman oğlu Ali Çakır'ı bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili baba Süleyman ile diğer oğlu Enes Çakır jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir