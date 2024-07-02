Kütahya'da edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Mert Furkan Şenol (19), üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i (48) vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI İHA'da yer alan habere göre dubleks dairenin üst katına çıkıldığında, KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer ve kuaför Ünal Koçer'in ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Olay sonrasında şüpheli Mert Furkan Şenol, polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

CİNAYETTEN ÖNCE HAZIRLIK YAPMIŞ Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert Furkan Şenol, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.