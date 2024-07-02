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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya haberleri: Anne ve üvey baba katili gençten itiraf | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Anne ve üvey baba katili gençten tüyler ürperten itiraf!

        Kütahya'da, 48 yaşındaki annesi Sevgi Koçer ve 53 yaşındaki üvey babası Ünal Koçer'i öldüren 19 yaşındaki Mert Furkan Şenol, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şenol'un cinayetten önce silah ve çelik yelek aldığı ortaya çıktı. Zanlının ifadesi ise şoke etti...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:46
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        Anne ve üvey baba katili gençten şoke eden itiraf!
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        Kütahya'da edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Mert Furkan Şenol (19), üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i (48) vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre dubleks dairenin üst katına çıkıldığında, KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer ve kuaför Ünal Koçer'in ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

        Olay sonrasında şüpheli Mert Furkan Şenol, polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

        CİNAYETTEN ÖNCE HAZIRLIK YAPMIŞ

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert Furkan Şenol, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.

        EVDEN KOVULUNCA DEHŞET SAÇMIŞ

        Olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını belirten şüpheli Mert Furkan Şenol, yemek masasında tartıştıklarını ve anne ile üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ilk olarak tüfekle annesine ateş ettiğini, ardından tüfekle bir el üvey babasına ateş ettiğini, kartuşun bitmesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile üvey babasına 3 el ateş ettiğini itiraf etti.

        Katil zanlısı Şenol'un, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        #Kütahya
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