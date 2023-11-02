Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Lise öğrencisini korkutup, ailesine ait 200 bin liralık ziynet eşyasını alarak dolandırdı

        KÜTAHYA'da,kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu lise öğrencisi F.Y.'yi (16) evlerindeki 200 bin liralık ziynet eşyasını istediği yere getirtip alarak dolandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencisini korkutup, ailesine ait 200 bin liralık ziynet eşyasını alarak dolandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da,kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu lise öğrencisi F.Y.'yi (16) evlerindeki 200 bin liralık ziynet eşyasını istediği yere getirtip alarak dolandırdı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ailesiyle oturan F.Y. adlı kızı arayıp, savcı olduğunu söyleyen kişi, adının bir soruşturmaya karıştığını, evdeki ziynet eşyalarını kimseye söylemeden getirmesi gerektiğini belirtti. Öğrenci F.Y., kendisini arayan şüpheliye inanıp evden aldığı ziynet eşyalarını söylenen yere götürdü. Kızlarının evdeki altınları alıp gittiğini anlayan ailesi, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polislerin aradığı F.Y. eve döndü. Kendisini savcı olarak tanıtan kişinin arayıp, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu anlatan F.Y., evdeki altınları da bu kişinin istediği yere bıraktığını söyledi. Olayla ilgili aile şikayetçi olurken, polis dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Halası Sema Şan, F.Y.'nin telefonda korkutulup dolandırıldığını ifade ederek, "Arayan kişi, 'Biz senin hangi okulda okuduğunu öğrendik' deyip korkutuyor. Çocuk da paniğe kapılıyor. Ailesinin babasının biriktirdiği paraları alıp, götürüyor. Oradan işte dolandırılıyor. Kendisini savcı diye aramışlar. Sanırım 150-200 bin liralık altın gitti. Babasının birikmiş parasını geri getirmiş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiy...
        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiy...
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün
        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı
        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı
        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü