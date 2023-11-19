Kütahya´da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafikte ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Kütahya´nın Domaniç ilçesi ile Bursa´nın İnegöl ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidine gece yarısından sonra mevsimin ilk kar yağışı düştü. Gün boyu aralıkla süren kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yer yer 15 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu, 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Trafik ekiplerince diğer araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen geçitte, topuk yayla ve mesire alanlarına gelenler ise kar manzarasında bol bol fotoğrafı çektirdi.