Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Düğün gecesi kaza; gelin-damat hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde düğün yapan Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin otomobili, Emet ilçesine dönüş yolunda karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün gecesi kaza; gelin-damat hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde düğün yapan Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin otomobili, Emet ilçesine dönüş yolunda karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yeni evli Özer çifti, hayatını kaybetti.

        Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer, dün akşam saatlerinde Havvanur Özer ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğün yaparak dünyaevine girdi. Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer 07 AFU 428 plakalı otomobiline evlendiği eşi Havvanur'u da alarak Emet ilçesine dönmek için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen özel bir enerji şirketine ait Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer çiftinin otomobilde sıkışan cansız bedenleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Havvanur Özer'in düğününde giydiği gelinliğinin de otomobilde olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybet...
        Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybet...
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı
        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi