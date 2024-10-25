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        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor

         KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Asiye Günay (52), aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:40
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        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
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         KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Asiye Günay (52), aranıyor. 

        Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı. Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.

        Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da kayıp Asiye Günay’ın Akkaya Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Asiye Günay’ın eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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