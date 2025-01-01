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        Önceki gün kaybolmuştu, çamura saplanmış aracı bulundu

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Hayrettin Adıgüzel (70) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:00
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        Önceki gün kaybolmuştu, çamura saplanmış aracı bulundu
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Hayrettin Adıgüzel (70) için arama çalışması başlatıldı. Adıgüzel’in ormanda çamura saplanmış aracı bulundu.

        Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, önceki gün saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel’i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Hayrettin Adıgüzel’in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma derneklerinin üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Hayrettin Adıgüzel’in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı.

        Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Hayrettin Adıgüzel’in otomobili, Kayı köyü yakınlarında ormanda çamura saplanmış olarak bulundu.

        Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tavşanlı Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği üyesi Ali Daşkın, çalışmaların Şahmelek ile Kayı köyleri arasında yoğunlaştığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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