Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’deki demir yolu yakınında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü H.P. (17) yönetimindeki 43 ED 668 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.K. idaresindeki 43 ER 682 plakalı traktör ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü H.P. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan H.P. ile diğer sürücü K.K., ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada, traktörün sağ tekerinin koptuğu görüldü.

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