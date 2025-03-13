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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

        KÜTAHYA'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen traktör ile çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:20
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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        KÜTAHYA’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen traktör ile çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’deki demir yolu yakınında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü H.P. (17) yönetimindeki 43 ED 668 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.K. idaresindeki 43 ER 682 plakalı traktör ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü H.P. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan H.P. ile diğer sürücü K.K., ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada, traktörün sağ tekerinin koptuğu görüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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