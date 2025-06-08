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        Kütahya'da zincirleme trafik kazası; 2'si ağır 6 yaralı

        KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 06:07 Güncelleme: 08.06.2025 - 06:10
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        Kütahya'da zincirleme trafik kazası; 2'si ağır 6 yaralı
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        KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu tren garı mevkiinde meydana geldi. Sultan Feyza Acun idaresindeki 43 AHD 571 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen İsmail Efe Şaşer idaresindeki 10 VD 118, İlker Yanlızca idaresindeki 06 DVZ 706 plakalı araçlara arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle araçlar savrularak önlerinde bekleyen Mustafa Aker yönetimindeki 43 ACR 780, Ender Soybudak yönetimindeki 64 NE 303, Ahmet Özkardeşler yönetimindeki 43 EE 484 plakalı araçlara çarptı. 6 araçlı zincirleme kazada 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak ağır yaralanan 10 VD 118 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Efe Şaşer ve Efe Sakarya'yı araçtan çıkardı. Diğer yaralılar İlker Yanlızca, Sultan Feyza Acun, Alihan Erçetin ve Duygu Yanlızca da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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