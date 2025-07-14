Akıma kapılan Süleyman, 20 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
KÜTAHYA'da bir sitenin aydınlatma ve havuz bakımı için indiği kuyuda elektrik akımına kapılan Süleyman Karagil (20), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
KÜTAHYA'da bir sitenin aydınlatma ve havuz bakımı için indiği kuyuda elektrik akımına kapılan Süleyman Karagil (20), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 24 Haziran'da Akkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Süleyman Karagil, aydınlatma ve havuz bakımı için indiği kuyuda elektrik akımına kapıldı. Karagil'in hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karagil, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Karagil, 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Soruşturma sürüyor.
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