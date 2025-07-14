Kütahya'da bor fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KÜTAHYA’nın Emet ilçesindeki bor işletmesindeki kükürt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen işçiler Ömer E. (43) ve Tolga Ö. (24) hastaneye kaldırıldı.

Emet ilçesindeki bor işletmesinin sülfirik asit fabrikasında kimyasal işlemle yakılarak aside dönüştürülen kükürtlerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kendi yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle gaz maskeleri ile depolara girilerek dumandan etkilenenler tahliye edildi. İhbarla yangın yerine ekipler sevk edildi. Emet, Hisarcık Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen işçiler Ömer E. ve Tolga Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlama tehlikesine karşı yangın söndürüldükten sonra tedbiren itfaiye araçları fabrika çevresinde konuşlandırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.