"Kanal Kütahya Projesi"nin temeli atıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Porsuk Çayı'ndan taşınacak suyla kent merkezinde hazırlanacak alanda sandalların yüzdürülmesiyle turizme katkı sağlanması hedeflenen "Kanal Kütahya" projesi çalışmalarına başlandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Siner Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında Dumlupınar ve Zafertepe mahalleleri arasında su sporları, sandal ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir alan oluşturulacağını söyledi.

Bunun, kentin turizmine katkı sağlayacak önemli bir vizyon projesi olduğunu belirten Işık, şöyle devam etti:

"Bu proje toplamda 3 kilometre uzunluğunda ve 293 bin metrekare bir alanda gerçekleştirdiğimiz bir proje. Temeli atılan etaptaki göl alanı 78 bin metrekare, rekreasyon ve donatı alanı 215 bin metrekare olmak üzere göl alanının 43 bin metrekaresinin temelini atarak imalata başlayacağız. Rekreasyon alanının 78 bin metrekaresini, toplamda da 120 bin metrekaresini bu etapta şehrimize kazandırmış olacağız. Diğer etaplarla ilgili kamulaştırma ve özel mülkiyet olması nedeniyle takas işlemlerimiz bir taraftan devam ediyor."

Belediye Başkanı Işık, projenin tamamlanması ile gondol ile gezinti alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalovlar gibi değişik sosyal donatı alanları yer alacağını sözlerine ekledi.

​​​​​​​Vali Ali Çelik ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da projenin Kütahya’ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından projenin temeli, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dua ile atıldı.

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