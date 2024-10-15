Kütahya'da dağda yolunu kaybedip mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
Kütahya'da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Kütahya’da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Evliya Çelebi Mahallesi’nin üst kısmındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Şaban T, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Bir süre dağlık alanda mahsur kalan Şaban T, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan genç, merkeze indirildi.
Şaban T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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