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        Kütahya'da dağda yolunu kaybedip mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

        Kütahya'da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:54
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        Kütahya'da dağda yolunu kaybedip mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
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        Kütahya’da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Evliya Çelebi Mahallesi’nin üst kısmındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Şaban T, bir süre sonra yolunu kaybetti.

        Bir süre dağlık alanda mahsur kalan Şaban T, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan genç, merkeze indirildi.

        Şaban T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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