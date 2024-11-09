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        Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir genç evinin avlusunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:38
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        Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir genç evinin avlusunda ölü bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Çal Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Bayram Şahin'in, evin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gencin cesedi, ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılması amacıyla Aslanapa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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