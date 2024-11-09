Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu

Gencin cesedi, ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılması amacıyla Aslanapa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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