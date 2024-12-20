Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası

        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde denetim yaparken çakar kullanan 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu.

        Araçtaki incelemede, çakar lambanın usulsüz olduğu belirlendi.

        Sürücü Z.Ç. (18) ve araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 biner lira idari para cezası uygulandı.

        Z.Ç'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

        Araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABD'den Şam'a ziyaret
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza
        Kütahya'da yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza
        Kütahya'da sosyal medyadaki canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakal...
        Kütahya'da sosyal medyadaki canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakal...
        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşlara çorba ikram ediyor
        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşlara çorba ikram ediyor
        Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheliye gözaltı
        Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheliye gözaltı
        Kütahya'da yoğun sis etkili oldu
        Kütahya'da yoğun sis etkili oldu
        Kütahya'da sokakta bir kişinin cesedi bulundu
        Kütahya'da sokakta bir kişinin cesedi bulundu