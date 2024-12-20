Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde denetim yaparken çakar kullanan 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu.
Araçtaki incelemede, çakar lambanın usulsüz olduğu belirlendi.
Sürücü Z.Ç. (18) ve araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 biner lira idari para cezası uygulandı.
Z.Ç'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
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