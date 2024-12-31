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        Kütahya 'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi

        Kütahya'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:23
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        Kütahya 'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi
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        Kütahya’da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        AGD Kütahya Şube Başkanı Mustafa Özkan, Mekke’nin Fethi programlarının tüm Türkiye’de 600’den fazla noktada düzenlendiğini söyledi.

        Dernek olarak iyinin, doğrunun, faydalı olanın ve adaletin yeryüzüne egemen olması için mücadele ettiklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

        “Yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya orglarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor olmanız bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasıdır.”

        Dernek faaliyetlerini de anlatan Özkan, katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından semazen ve ezgi grubunun gösterileri izleyenlerden alkış aldı.

        Ney dinletisi sinevizyon gösteriminin sunulduğu etkinlikte Eğitimci Yazar İbrahim Çoban, Mekke’nin Fethi hakkında bilgiler verdi.

        Program, dernek tarafından düzenlenen siyer yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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