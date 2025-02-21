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        Kütahya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:02
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        Kütahya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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        Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunun Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

        Bölgede buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de greyderler ve küreme araçlarıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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