Kütahya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunun Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Bölgede buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de greyderler ve küreme araçlarıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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