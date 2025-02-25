Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finali yapıldı

Yarışma sonunda "ortaokul" kategorisinde Denizli Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner, "lise" kategorisinde ise Denizli Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Tekkoyun birinci oldu.

Öğrenciler, ezanı en güzel okumak için yarıştı.

Kentin tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen ve imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmaya, Ege Bölgesi illerinin finalistleri olan 22 öğrenci katıldı.

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