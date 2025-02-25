Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da yapıldı.
Kentin tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen ve imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmaya, Ege Bölgesi illerinin finalistleri olan 22 öğrenci katıldı.
Öğrenciler, ezanı en güzel okumak için yarıştı.
Yarışma sonunda "ortaokul" kategorisinde Denizli Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner, "lise" kategorisinde ise Denizli Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Tekkoyun birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Yarışmanın birincileri Taner ve Tekkoyun, 24 Nisan'da Mardin'de yapılacak Türkiye finaline katılacak.
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