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        Kütahya'da "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu

        Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:49
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        Kütahya'da "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu
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        Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Ziraat Mahallesi’ndeki Kent Park önünde bir araya gelen vatandaşlar, konvoy oluşturdu.

        Menderes Bulvarı'nda ilerleyen konvoy, tur atarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na geldi.

        Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayanların evsiz, yiyeceksiz ve savunmasız şekilde kaderleriyle baş başa bırakıldığını söyledi.

        İsrail'in kendi karakterine uygun bir zulmü daha ortaya koyarak çadırlarında savunmasız şekilde bulunan birçok Filistinlinin üzerine bomba yağdırdığını hatırlatan Yenipazar, "Bu saldırıda maalesef birçok kardeşimiz yanarak şehit oldular. Şu anda dünyada insanlığın kaybetmemiş her dinden insan, Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için bir mücadele ortaya koymuş durumda. Biz uyuyamıyoruz, ağzımızın tadı kaçtı. Bu mübarek ramazan gününde hakikaten hiç beklemediğimiz bir zulüm." diye konuştu.

        En kısa sürede İslam ümmetinin ve liderlerinin bir araya gelerek yaşanan zulmü sona erdirmesini beklediklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

        "Tüm dünyaya buradan bu zulme sessiz kalınmaması gerektiğini, eğer sessiz kalınırsa en kısa sürede bu ateşin tüm dünyayı saracağını söylüyoruz. Kimsenin duyarsız kalmaması şart. Bugün bu niyetle toplandık ve bu kalabalık konvoyla Kütahyalı kardeşlerimize farkındalık yaşatmak istedik."

        Yenipazar, bundan sonra da bu anlamda faaliyetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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