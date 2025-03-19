Kütahya'da tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ramazan D. idaresindeki 43 ACJ 128 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi kavşağında İsmail K. (50) yönetimindeki 43 ST 612 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile panelvanda bulunan E.S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.