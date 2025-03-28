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        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:08 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:08
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        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Dün akşam saatlerinde Çukurören ve Aslanapa'nın Tokul köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Gediz Belediyesi itfaiyesine bağlı 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, yaklaşık 150 personel ile müdahale edildi.

        Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan orman köylüleri de destek verdi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla ve bölgede etkili olan sağanağın etkisiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangının ne kadar alanda etkili olduğunun gün ağarınca tespit edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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