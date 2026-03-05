Kütahya'da yetim çocuklar iftar programında buluştu

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla kentteki yetimler ve yakınları için iftar düzenledi.



Kentteki bir davet salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Programa katılan Vali Musa Işın, yetimlerle ilgilenerek sohbet etti.



Işın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı kuşatan bir rahmet ve bereket iklimi olduğunu söyledi.



Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getiren Işın, toplumun en kıymetli emanetlerinden birinin çocuklar olduğunu vurguladı.



Işın, özellikle yetim çocuklara sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu anlatarak, "Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle yetiştirmeli, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. İnançla, ahlakla ve sevgiyle büyüyen bir nesil hem ailesine hem de milletine büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.



Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu da vurgulayan Işın, yetimlerin, şehit ailelerinin, gazilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.



Işın, programı düzenleyen dernek yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Yetim çocukların Allah'ın insanlara birer emaneti olduğunu ifade eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar da dünyada yetimlere en çok destek olan İHH İnsani Yardım Vakfı ile çalışan dernekler içerisinde Türkiye'de nüfus oranına göre en çok yetime hamilik yapan, sahip çıkan il olduklarını söyledi.





Yetimlere çeşitli hediyelerin verildiği programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Müftüsü İrfan Açık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı daire müdürleri ve kentte bulunan yaklaşık 150 yetim ve aileleri ile davetliler katıldı.



