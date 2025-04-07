Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kütahya'da, 2 bin 406 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kütahya'da, 2 bin 406 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde şüphelilerin bulunduğu iki otomobili kent girişinde durdurdu.
Ekiplerin araçlarda yaptıkları aramalarda 2 bin 406 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, E.T. ve İ.K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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