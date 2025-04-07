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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, 2 bin 406 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:02
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, 2 bin 406 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde şüphelilerin bulunduğu iki otomobili kent girişinde durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda yaptıkları aramalarda 2 bin 406 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T, E.T. ve İ.K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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