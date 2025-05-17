Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Bakan Göktaş, burada hizmet alan vatandaşların yaptığı el işi ürünleri inceledi.

Bakan Göktaş'ı, Kütahya Valiliğinde Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu karşıladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.