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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:10
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili kent merkezi yakınlarında önü keserek durdurdu.

        Otomobildeki O.A. ve S.Ç'nin yapılan üst aramalarında kağıda emdirilmiş 6 bin 400 içimlik sentetik uyuşturucu ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar O.A. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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