Kütahya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mustafa Topal (25) idaresindeki 43 DD 080 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkıp takla attı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Furkan K. (23) ile Serkan K. (18), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Topal'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

