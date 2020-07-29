Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

"Daha dün gibi..."

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Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksi ile şehre uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen F.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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