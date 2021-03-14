Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince bir işyerinde okey oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 50 bin 700 bin lira ceza uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi´ndeki bir işyerine yaptıkları baskında, 13 kişiyi kurulan masalarda okey oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise `bulaşıcı hastalıklar tedbirlerini ihlal´ suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-03-14 13:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.