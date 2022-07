DPÜ’de 3 MYO Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne taşındı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) Kütahya il merkezinde bulunan tüm akademik birimleri Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne taşındı.

2019 yılında imzalanan sözleşme ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen Germiyan Yerleşkesinde o dönemde Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) ile Kütahya Güzel Sanatlar, Kütahya Sosyal Bilimler ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları yer alıyordu. 2021 yılında SBF'nin Evliya Çelebi Yerleşkesindeki yeni binasına geçmesinin ardından bu hafta da 3 Meslek Yüksekokulu birden Merkez Yerleşkesine taşındı. Böylece DPÜ'nün Kütahya il merkezindeki tüm birimleri Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yerini alırken Germiyan Yerleşkesi'nde akademik ve idari bir birim kalmadı.



“Evliya Çelebi Yerleşkesinde yerleşim planı değişti”

Meslek Yüksekokullarının Evliya Çelebi Yerleşkesine taşınmasıyla yerleşkenin yerleşim planı da değişti. Taşınma öncesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından kullanılan alana Ekonometri ve Maliye bölümleri taşındı. Bu birimlerden boşalan alan, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesine (KUBFA) tahsis edilirken, Kütahya Güzel Sanatlar MYO da KUBFA'nın ayrıldığı binaya geçti. Daha önce Fen Edebiyat Fakültesinin C ve D bloklarında KSBÜ'nün Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün kullanımına sunulan alanlar ise yeni dönemde Kütahya Sosyal Bilimler MYO ve Kütahya Teknik Bilimler MYO tarafından kullanılacak.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya il merkezindeki tüm birimlerin Evliya Çelebi Yerleşkesine taşınmasının üniversiteye güç katacağına inandığını kaydetti.



“Taşınmayı mevcut alanı en verimli şekilde kullanarak tamamladık”

Taşınmayı mevcut alanı en verimli şekilde kullanarak tamamladıklarını belirten Rektör Uysal, ”2018 yılında çıkarılan kanunla sağlık alanındaki birimlerimizi devrettiğimiz KSBÜ ile ertesi yıl imzaladığımız sözleşme sonucunda Germiyan Yerleşkemizi devretmiştik. Salgın dönemi, taşınma çalışmalarını kesintiye uğratsa da iki üniversitenin yönetimi olarak kısa önce bir araya geldik ve imzalanan protokol çerçevesinde taşınmayı gerçekleştirdik. DPÜ olarak bu taşınmayı ek bir bina yapmadan ve mevcut alanları en iyi şekilde planlayarak tamamladığımızı da belirtmek istiyorum” dedi.



"MYO'lar eğitimlerini Evliya Çelebi Yerleşkesinde sürdürecek"

MYO'ların eğitimlerini Evliya Çelebi Yerleşkesinde sürdüreceğini ifade eden Uysal, “Tüm birimlerimizin bir araya toplanmasıyla daha önce Germiyan Yerleşkesindeki MYO'larda öğrenim gören 6 bin 778 öğrencimiz de aramıza katılacaklar. Öğrencilerimiz, derslerine burada girecekleri gibi Evliya Çelebi Yerleşkemizin laboratuvarlarından, atölyelerinden, kütüphanesinden, sosyal ve spor alanlarından da etkin ve kolay bir biçimde yararlanmaya başlayacaklar. Evliya Çelebi Yerleşkemize taşınan birimlerimizin personel ve öğrencilerine hoş geldiniz diyorum. Ayrıca taşınma sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” diye konştu.



"KSBÜ ile iş birliğimiz her alanda artarak sürecek"

Bu taşınmanın DPÜ ve KSBÜ'nün tamamen ayrıldığı anlamına gelmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uysal, " Halihazırda çok sayıda ortak proje yürüten bu iki kurumun iş birliğinin her alanda ve artarak süreceğinin de altını özellikle çizmek istiyorum. KSBÜ sağlık alanına odaklanmış bir eğitim kurumu olarak DPÜ'den farklı hedeflere sahip bir üniversite. O nedenle bu taşınma iki kurumun da hedeflerine yürürken tüm birimleriyle bir araya gelmesi açısından önemli bir adım oldu. Bu vesileyle KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu nezdinde yaklaşık dört yıl boyunca bir arada görev yaptığımız KSBÜ'nün akademik ve idari personeline teşekkür ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

