Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı açıklandı!

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

23 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ AA'da yer alan habere göre Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

HACI ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI 60 Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu. Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.