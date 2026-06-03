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        Haberler Dünya Kuveyt'e füze ve dron saldırısı | Dış Haberler

        Kuveyt'e füze ve dron saldırısı

        Kuveyt Ordusu, hava savunma sistemlerinin gerçekleşen füze ve dron saldırısına karşılık verdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        Kuveyt'e füze ve dron saldırısı

        Kuveyt Ordusu, gerçekleşen dron ve füze saldırılarına hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

        Yapılan açıklamada, halkın güvenlik talimatlarına uyması gerektiği belirtilirken, patlama seslerinin duyulabileceği ifade edildi.

        Öte yandan, İran merkezli Mehr Haber Ajansı, İran'ın Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        Kadıköy sokaklarında torbacı avı: Pilavcıda uyuşturucu satmışlar. Kadıköy'de 12 mekana uyuşturucu mührü. Uyuşturucu satıcılarının gizlenme yöntemleri pes dedirtti. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya anlattı.

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