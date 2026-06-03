Kuveyt'e füze ve dron saldırısı
Kuveyt Ordusu, hava savunma sistemlerinin gerçekleşen füze ve dron saldırısına karşılık verdiğini bildirdi.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 01:06 Güncelleme:
Kuveyt Ordusu, gerçekleşen dron ve füze saldırılarına hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, halkın güvenlik talimatlarına uyması gerektiği belirtilirken, patlama seslerinin duyulabileceği ifade edildi.
Öte yandan, İran merkezli Mehr Haber Ajansı, İran'ın Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
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