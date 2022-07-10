Kuyruk Yağının Faydaları ve Zararları Nelerdir? Kuyruk Yağı Yüze ve Dize Sürülür Mü, Neye İyi Gelir?

Kuyruk yağının faydaları 0:00 / 0:00

Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarımızın daha iyi çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sağlıklı yağlardan biri de kuyruk yağıdır. Donmuş halde bulunduğu için don yağı adı da verilen kuyruk yağı uzmanların da önerdiği bir yağdır. Ancak tüketimde dikkat edilmesi de gerekir. İşte kuyruk yağı hakkında merak edilen her şey.

Kuyruk Yağı Nedir?

Hayvanların omurgasının son kısmında bulunan kuyruk yağı katı halde bulunan bir hayvansal yağdır. Bu yüzden don yağı olarak da bilinir.

Kuyruk Yağı Faydaları

Kuyruk yağı sağlıklı bir yağ olduğu için kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

İçeriğindeki omega – 3 yağ asitleri ile sağlık için sayısız faydayı barındırır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Antioksidan etki gösterir.

Cilt sağlığı için faydalı olan kuyruk yağı yeni hücrelerin oluşmasına etkilidir.

Sinir hücrelerinin güçlenmesine katkı sağlar.

Damar tıkanıklıklarının oluşmasını engeller.

Kuyruk Yağı Zararları

Kuyruk yağının sağlık açısından zararı yoktur. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla tüketim ile birlikte kolesterol gibi sorunlar meydana gelebilir.

Kuyruk Yağı Yüze Sürülür Mü?

Kuyruk yağının yüze sürülüp sürülmediği son zamanlarda en çok sorulan soruların arasında yer alır. Ancak kuyruk yağının yüze sürülmesi uzmanlar tarafından da önerilmemektedir.

Kuyruk Yağı Dize Nasıl Sürülür?

Kuyruk yağı diz ağrılarının geçmesi için kullanılabilir. Bunun için bir parça kuyruk yapını direkt olarak ağrının olduğu bölgeye koyduktan sonra üzerini bandaj ile sıkıca örtmelisiniz. Bu uygulama ile kuyruk yağını kullandığınız bölgede meydana gelen kasılmalar azalacak ve kas ağrılarından kurtulacaksınız. Ancak yine de kuyruk yağı ile tedavi uygularken doktorunuza danışmanız daha doğru olacaktır.

Kuyruk Yağı Maskesi Yapımı

Kuyruk yağının içeriğinde kolajen miktarı fazladır. Bu yüzden cilt yenileme ve hücreleri onarma özelliği bulunur. Bu özellikleri ile kişiler kuyruk yağı le ciltlerine maske uygulamak isteyebilirler. Ancak bu doğru bir uygulama değildir. Cilt hassasiyetleri değişkenlik gösterdiği için kuyruk yağı gibi güçlü bir bileşeni yüzünüze uyguladığınızda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kuyruk yapı maskesini evde uygulamak yerine bu içerikle yapılmış kozmetik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Kuyruk Yağı Kremi Nasıl Yapılır?

Kuyruk yağı özellikle Anadolu’da yoğun olarak kullanılan bir besindir. Yemeklerde kullanılmasının yanı sıra diz ağrıları için de kuyruk yağı kremi kullanılabilir. Bu yüzden evde kuyruk yağı kremi hazırlanmaktadır. Bu krem diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuç verebilir ancak yüzde kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi: