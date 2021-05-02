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HaberlerGündem3. SayfaALTIN VURGUNU! Son dakika: Kuyumcukent'te 1.5 yılda firmaların 60 kiloluk altınını dolandırdılar
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Kuyumcukent'te 30 milyonluk vurgun! 1.5 yılda firmaların 60 kiloluk altınını dolandırdılar

İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri şikâyette bulundu. Mağdur olduğunu öne süren firma sahipleri, Kuyumcukent'teki firma önünde toplandı. 1 kilo ile 10 kilo arasında değişen miktarda altınlarından olduğunu öne süren 50'ye yakın esnaf, avukatlarıyla birlikte firma önünde açıklama yaptı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle mağdur sayısı ve altın miktarının artabileceği kaydedildi

ALTIN VURGUNU! Son dakika: Kuyumcukent'te 1.5 yılda firmaların 60 kiloluk altınını dolandırdılar
Kuyumcukent'te 30 milyonluk altın vurgunu!
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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Kuyumcukent'te bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur olduğunu öne süren firma sahipleri, Kuyumcukent'teki firma önünde toplandı.

İddiaya göre, Kuyumcukent'te 1.5 yıldır faaliyet gösteren bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, güvenini kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolandırdı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri şikâyette bulundu. Kaçmaya hazırlandıkları iddia edilen atölye sahipleri Erkan L. A. ve Milad I., esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 1 kilo ile 10 kilo arasında değişen miktarda altınlarından olduğunu öne süren esnaf, avukatlarıyla birlikte firma önünde açıklama yaptı.

'KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN ESNAF FARK ETTİ'

24 saat geçmeden 45-50 mağdurun ortaya çıktığını söyleyen Avukat Ümit Karadağ, "1.5 yıldan beridir burada altın atölyesi olarak faaliyet gösteren bir grup, esnafa bir şekilde güvenceler vererek altın toplamışlar. İlk etapta bu altınların karşılığı olan ödemeleri yapsalar da daha sonra bu ödemelerden kaçınmaya başlamışlar. Dün gece kaçma hazırlığındayken esnaf tarafından fark edildiler. Bu kişiler yakalandı şu an gözaltındalar" dedi.

'PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA'

"2 kişi olduklarını biliyoruz" diyen Karadağ, "Bu kişilerin eşlerinin ve yakınlarının da bu şekilde çalıştıkları yönünde bir düşünceleri var. Yabancı uyruklu bu kişiler, polis ve savcılıkta titiz bir şekilde çalışıyor. Umuyoruz ki esnafımızın mağduriyeti giderilecektir. Altınları erittiler diye de bir bilgi aldık. Dolandırıcılık boyutu ise esnafımız kimisi 1 kilo, kimisi 2, kimisi 3 kilo.. Bu şekilde 60 kiloya yakın bir altın dolandırıcılığı söz konusu. Toplamda TL karşılığı da 30 milyon Türk lirası dolandırılan miktar söz konusu. Umarım bir an önce aydınlığa kavuşur" diye konuştu.

'BAŞKASINDAN ALDIĞINI BİZE ÖDEME YAPIYORMUŞ'

Dolandırıldıklarını ve kayıplarının büyük olduğunu söyleyen esnaf bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 1 kilo 800 gram altın kaybının olduğunu söyleyen Mehmet Vural "Başkasından aldığını bize ödeme yapıyormuş. Kaçmaya çalışırken yakaladık" şeklinde konuştu. Ökkeş Balcı ise "1.5 senedir burada esnaflar önce güven verdiler. Aldılar, verdiler. 45-50 kişiyiz bugün belki daha çoğalır bu. Güven sağlayaraktan belli bir zaman ödediler. Sonra ödemeleri yapmadılar bu esnafları mağdur ettiler. Sonra da patladı. Benim kaybımda 1900 gram" dedi.

'MAĞDUR SAYISI VE ALTIN MİKTARI ARTABİLİR'

Esnaf Milad Şarad ise, "10 kilo altınım vardı. Son bir haftada şüphelendik. 5 milyon TL yapıyor altın. Maalesef gitti" diye konuştu. Soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilirken mağdur sayısı ve altın miktarının artabileceği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan L. A. ve Milad I. adliyeye sevk edildi. Erkan L. A. ve Milad I. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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