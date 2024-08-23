Kuyumcuya silahlı saldırı girişimine 7 gözaltı

Olay, 20 Ağustos’ta İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kasklı ve cerrahi eldivenli 2 kişi, motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi.

Motosikletten inen 2 kişiden biri silahı kuyumcuya doğru doğrulttu ama tutukluk yapan silah, ateş almadı. Bunun üzerine 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir araca ait sahte plakalı motosikleti Zeytinlik Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu. Soruşturmanın devamında motosikleti bırakan şüphelilerin hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti. Polis, Ankara’dan geldiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.C.A., B.G. ve A.C.İ.’yi Samsun- Ankara karayolu Toybelen kavşağında yakalayıp, gözaltına aldı.