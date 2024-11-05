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        Kuzeninin tabancayla öldürdüğü Balışeyh Belediye Başkanı toprağa verildi

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:21
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        Kuzeninin öldürdüğü başkan toprağa verildi
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        Kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, toprağa verildi.

        Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Şen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Balışeyh Merkez Camisi'ne getirildi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, Balışeyh Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Şen'in ailesi ve yakınları, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şen'in koruması Mikail Çelikkol'un (40) cenazesi de Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyüne götürüldü.

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        NE OLMUŞTU?

        Şüpheli Erdem Şen dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen tutuklanmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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        #Balışeyh belediye başkanı
        #silahlı saldırı
        #Hilmi Şen
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